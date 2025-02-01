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İpsala ve Keşan'dan Sosyal Destek ve Spor Etkinlikleri

İpsala ve Keşan'dan Sosyal Destek ve Spor Etkinlikleri
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CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret ederek, İpsala için işbirliği mesajı verdi. Ayrıca, Keşan'da düzenlenen bilardo turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. İpsala'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapılacağı açıklandı.

CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu ve beraberindekiler Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın makamında ziyaret etti.

Göksu, ziyarette, birlik ve beraberlik içerisinde İpsala için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Akın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İpsala ilçesine desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette İpsala Belediye Meclis Üyeleri Fulya Arabulan, Ahmet Türenli, Hüseyin Solak, Mehmet Hüseyin ve İl Genel Meclisi üyeleri Cevdet Kurt ile İsmail Aliş yer aldı.

Keşan'da bilardo turnuvası düzenlendi

Keşan ilçesinde bilardo turnuvası düzenlendi.

Yenimescit Mahallesindeki bir tesiste düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında sporcular yarıştı.

Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

İpsala'da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

İpsala ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin kıyafet ihtiyaçları karşılandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler tarafından kıyafet eksiklikleri tespit edilen 192 öğrenciye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir mağazadan kıyafet temin edildi.

Yarıyıl tatilinin ardından okulların başlamasıyla öğrencilere kıyafetleri hediye edilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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