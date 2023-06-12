İpsala ve Edirne'de hırsızlık olayları

İpsala ilçesinde bir kişinin evinden dikiş makinesi çalınırken, Edirne'de araçtan cep telefonu ve çanta çalındı. Ayrıca Meriç ilçesinde bir kişi kendisinden habersiz tarlasına ekim yapan kişiden şikayetçi oldu.