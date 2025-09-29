Haberler

İpsala Su Ürünleri Tesisinde 10.5 Milyon Sazan Yavrusu Üretildi

İpsala Su Ürünleri Tesisinde 10.5 Milyon Sazan Yavrusu Üretildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde bu yıl 10 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu üretti. 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' ile sürdürülebilir balıkçılık ve amatör balık avcılığı yaygınlaştırılıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde bu yılki yetiştirme sezonunda 10 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu üretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında tesisteki balık üretimi artarak devam ediyor.

Projeyle Türkiye'de amatör balık avcılığının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir balıkçılığın verimini artırmak ve gelecek nesillere daha zengin su kaynakları bırakılması amaçlanıyor.

Tesiste 2025 yılında yapılan çalışmalarda 10 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu üretildi.

Üretilen yavruların 1 milyon 600 bini Edirne'deki göletlere kalan bölümü ise Marmara Bölgesi'ndeki göletlere salındı.

Bu yılki çalışmayla tesiste üretilen balık yavrusu sayısı 50 milyon aşmış oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.