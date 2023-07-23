İpsala Sınır Kapısı'nda 4 Kaçak Göçmen Hayatını Kaybetti

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesine giren 4 kaçak göçmen aşırı sıcak ve havasızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'ndaki bir TIR'ın dorsesine giren 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İzmir'den, Yunanistan'ın Selanik kentine giden buzdolabı yüklü TIR, saat 05.30 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mola verdi. İddiaya göre bu sırada 4 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için gümrük halatını kesip TIR dorsesine bindi. Bir süre dinlenen sürücü, daha sonra TIR ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla açılışı yapılan UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'na park gelerek, Yunanistan'a hareket etmeden önce son kez mola verdi. Bir süre sonra TIR'ın dorsesinden sesler geldiğini fark eden sürücü, dorseyi kontrol ettiğinde baygın halde 4 kaçak göçmen ile karşılaştı.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, kimliklerinin belirlenmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.