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İpsala Milli Eğitim Müdürü Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

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İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, okul müdürleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Toplantıda yapılan çalışmalar, projeler, sosyal etkinlikler ve tasarruf tedbirleri görüşüldü. Engin, idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, okul müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Engin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, eğitim öğretim yılı değerlendirildi.

"Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, yürütülen projeler, sosyal etkinlikler, yaz döneminde yapılacak çalışmalar ve tasarruf tedbirleri görüşüldü.

Toplantı sonunda Engin, yıl boyunca özveriyle çalışan idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

İpsala Belediyesi sahilden yer kiraladı

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Enez'da sahilden yer kiraladıklarını belirtti.

Kerman, gazetecilere yaptığı açıklamada, artık İpsala halkının da denize sıfır bir plaja sahip olduğunu söyledi.

Daha önce İpsala halkına verdiği sözü tuttuğunu ifade eden Kerman, "Enez'deki sahil boyunda denize sıfır bir plajı var. Tüm İpsalalı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bize bu plajın kazandırılmasına vesile olan Edirne Valimiz Yunus Sezer'e, İpsala Kaymakamımız Ömer Sevgili'ye, Enez Kaymakamımız Muhammed Emin Tutal'a, şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim." dedi.

Kerman, kiralanan plajın en kısa sürede hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı yeni yerine taşındı

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Saraç İlyas Mahallesi'nde yeni yerine taşınan vakfı ziyaret etti.

Artık vakfın daha güzel bir ortamda hizmet vereceğini aktaran Sevgili, "Vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak ve daha güzel bir ortamda hizmet almaları için yeni hizmet yerini oluşturduk. Ayrıca bu yer için desteklerini hiç esirgemeyen mevcut ve önceki İpsala Belediyesi yönetimlerine de teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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