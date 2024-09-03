İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü okullarla ilgili toplantı düzenledi

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarla ilgili toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Engin, okullarla ilgili talep ve önerileri dinledi. Toplantıda okulların fiziki durumu ve yapılması gerekenler konuşuldu.

Belediyeye bağışlanan bilgisayar öğrenciye verildi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinde okuyan bir öğrenciye belediyeye bağışlanan dizüstü bilgisayarı hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2002'de bir kaza sonucu küçük yaşta hayata veda eden Elif Zeynep Engin'in hatırasını yaşatmak amacıyla annesi Sibel Engin ve babası Mustafa Başar Engin tarafından Keşan Belediyesine dizüstü bilgisayar bağışlandı.

Bilgisayar belediye meclis kararı ile TÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Kılıç'a Özcan tarafından hediye edildi.

Özcan, Elif Zeynep'in hatırasının yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, bu tür bağışların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Bilgisayarı teslim alan Furkan Kılıç, bu desteğin eğitim hayatında kendisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Özcan'a ve bağışta bulunan aileye teşekkür etti.

Hayır çeşmelerine zarar verildi

Keşan ilçesinde vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşıladığı hayır çeşmelerine zarar verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin son zamanlarda hayır çeşmelerine zarar verdiği belirtildi.

Hayır çeşmelerini korumanın herkesin görevi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşmelerin para atma mekanizmaları maalesef kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak işlevsiz hale getirilmiştir. Bu üzücü olay sadece hayırseverlik duygusunu zedelemekle kalmamış aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşacak yardımları da sekteye uğratmıştır.

Duyarlılık ve dayanışma örneği olan hayır çeşmelerimize yapılan bu haksız saldırıyı kınıyor, tüm hemşerilerimizi bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu gibi olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın polise haber vermesini rica ederiz."