İpsala ile Sultanköy arasındaki köprü genişletiliyor

İpsala ile Sultanköy arasındaki köprünün genişletme çalışmalarına başlandı.

Ak Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalara kısa sürede başlanacağını söyledi.

Çalışmalarının tamamlanması ile bölgede trafik geçişlerinin rahatlayacağını ifade eden İlkdoğmuş, şunları kaydetti:

"İpsala- Sultanköyü arası, İpsala çıkışı 2'inci kilometrede bulunan köprünün dar ve viraj apeks noktasında olması sebebiyle iki aracın karşılıklı ve yan yana geçişi mümkün olmamakla beraber bunun sonucunda sık sık trafik kazaları meydana gelmekte ve zaman zaman ölümle sonuçlanmaktadır. Biz bu köprünün genişletilmesi talebimizi Bakanımıza iletmiştik. Kısa zamanda genişletilmesini bekliyoruz."