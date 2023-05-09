İpsala Gümrük Kapısı'nda 79 kilo skunk ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İpsala Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli otomobilde yaptığı aramada 79 kilogram skunk ele geçirildi.

İpsala Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobili şüpheli bulup X-Ray taramasına aldı. Otomobil, şüpheli yoğunluklar tespit edilince arama hangarına alındı. Eğitimli köpeklerle yapılan aramada ise aracın ön ve arka zeminleriyle bagaj havuzundaki zula ortaya çıkarıldı. Zulada bulunan paketlerden numune alındı. Yapılan incelemede maddelerin skunk olduğu anlaşıldı. Toplam 79 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Olay, güvenlik birimlerine ihbar edilirken; İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.