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İpsala'da Öğrenci Servis Araçları Denetlendi ve Organik Yakıtlı Kurutucu Geliştirildi

İpsala'da Öğrenci Servis Araçları Denetlendi ve Organik Yakıtlı Kurutucu Geliştirildi
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İpsala ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi. Ayrıca, Trakya Üniversitesi tarafından organik yakıtla çalışan tahıl kurutma makinesi geliştirildi. Teknofest'te Trakya Roket Takımı da Türkiye ikincisi oldu.

İpsala ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi.

Denetimde araçlar ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenciler ve sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'inde katıldığı denetimlerin güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

TÜ'de organik yakıtlı tahıl kurutma makinesi geliştirildi

Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin tasarladığı ve TÜBİTAK'a sunduğu "Kavuz Yakıtlı Dikey Tahıl Kurutma Makinesi Prototip Tasarımı ve İmalatı" projesi kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'a sunulan bu proje sonucunda organik kavuz yakıtı ile çalışan ve kömür yakıtlı kazanlara göre yüzde 80 daha tasarruf sağlayan dikey bir kurutucu üretimi gerçekleştirildi.

Kömür yakıtlı kazanlara göre yüzde 80 daha ekonomik yakıt ile çalışan kazanın testleri yapıldı ve ticarileşti.

Trakya Roket Takımı Teknofest'te Türkiye ikincisi oldu

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Trakya Roket Takımı, Teknofest'te 2024 Roket Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan ve genç mühendislerin projelerini sergilediği Teknofest, roket takımlarının da ciddi rekabetine sahne oluyor.

Trakya Üniversitesi Roket Takımı, kendi geliştirdikleri projeyle Orta İrtifa Kategorisi'nde 2 bin 930 metre irtifaya ulaşarak ikinci oldu.

Fırlatma, uçuş ve geri dönüş performanslarıyla jüriden yüksek not alarak büyük bir başarıya imza atan takım, önceki yıllarda da Leonidas-1 ve Gökdoğan roketleriyle sırasıyla 8. ve 9. sıralarda yer almıştı.

Trakya Üniversitesi yönetimi projede büyük emekleri olan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Arda, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Aydın Güllü ve Arş. Gör. Tunahan Pamukçu'yu başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel

Trakya Üniversitesi Teknoloji Teknofest Jandarma Türkiye Eğitim Güncel İpsala

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