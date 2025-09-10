İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı ve Alkollü Sürücülere Ceza

İpsala ilçesinde motosikleti çalınan sürücü polise şikayette bulundu.

Kapucu Mahallesi'nde motosikletini park eden S.Ç. buradan ayrıldı.

Döndüğünde aracını yerinde bulamayan S.Ç. polis merkezine başvurdu.

Alkollü sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler Ö.K. ve F.Y'ye ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Plakasız motosiklet yakalandı

İpsala ilçesinde plakasız motosiklet polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce seyir halindeki plakasız motosiklet durduruldu.

Sürücü M.A'ya 10 bin 260 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.