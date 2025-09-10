Haberler

İpsala'da Motosiklet Hırsızlığı ve Alkollü Sürücülere Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala ilçesinde park halindeki motosikleti çalınan sürücü, polise şikayette bulundu. Ayrıca, alkollü sürücülere ceza uygulanırken, plakasız motosiklet trafiğe kapatıldı.

İpsala ilçesinde motosikleti çalınan sürücü polise şikayette bulundu.

Kapucu Mahallesi'nde motosikletini park eden S.Ç. buradan ayrıldı.

Döndüğünde aracını yerinde bulamayan S.Ç. polis merkezine başvurdu.

Alkollü sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler Ö.K. ve F.Y'ye ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Plakasız motosiklet yakalandı

İpsala ilçesinde plakasız motosiklet polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce seyir halindeki plakasız motosiklet durduruldu.

Sürücü M.A'ya 10 bin 260 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.