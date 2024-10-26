AK Parti İpsala'da 'Millet Konuşur Lider Dinler' Sandığı Kuruldu
AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı, vatandaşların görüş ve taleplerini iletmeleri için 'Millet Konuşur Lider Dinler' isimli bir sandık kurdu. Sandığa atılan mektupların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunacağı belirtildi. İlçe Başkanı Erhan Demir, bu etkinlik ile halkın sesinin duyurulmasının hedeflendiğini vurguladı.
Ak Parti İpsala İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların görüş ve taleplerini iletmeleri için "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu.
Pazaryeri girişine kurulan sandığa vatandaşlar görüş ve taleplerinin yazılı olduğu mektupları attı.
Ak Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, AK Parti İpsala Kadın Kolları Başkanı Tülay Ar ve partililer de vatandaşları bilgilendirdi.
Demir, AA muhabirine, vatandaşların yazdığı mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuyacağını belirtti.
Demir, bu etkinlik ile halkın sesinin en üst seviyede duyulmasının amaçlandığını kaydetti.