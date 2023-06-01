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İpsala'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İpsala'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'nin İpsala ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden Ö.Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet, İpsala Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Motosikletten düşen Ö.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.Ö., kaza yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne İpsala Güncel Haberler

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