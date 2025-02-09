Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

İpsala'da Gübre Bayileri Denetlendi ve İşçi Sözleşmeleri İmzalandı

İpsala'da Gübre Bayileri Denetlendi ve İşçi Sözleşmeleri İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübre bayilerinde denetimler yaparak güvenilir gübreye erişimi sağlamak amacıyla çeşitli kontroller gerçekleştirdi. Ayrıca, Havsa Belediyesi ile HAK-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İpsala ilçesindeki gübre bayileri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla çeşitli kontroller yapan ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarını, fiyatlarını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaymakam Sevgili esnafı ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, esnafı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, pazar yeri esnafını ziyaret eden Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı da yer aldı.

Havsa Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Havsa Belediyesi ile HAK-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tesislerinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve sendika temsilcisi toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Yapılan anlaşma ile işçilerin maaşlarında yüzde 25 oranında artış sağlandı.

Özden, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.