İpsala'da FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı
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İpsala ilçesindeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı.
3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Sınır birlikleri, H.H.'nin ardından İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. H.H. ve 3 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel