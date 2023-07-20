Üye Girişi
Haberler

İpsala'da FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

Güncel Haberler

İpsala ilçesindeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı.

3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Sınır birlikleri, H.H.'nin ardından İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. H.H. ve 3 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title