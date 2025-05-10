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İpsala'da Eğitim Yatırımları ve Çocuk Şenliği

İpsala'da Eğitim Yatırımları ve Çocuk Şenliği
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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Anadolu Lisesi inşaatını inceledi ve ilçede düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde ödül törenine katıldı. Ayrıca, İpsala Belediyesi yeni bir kepçe aracı tanıttı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ilçede devam eden Anadolu Lisesi inşaatını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Bayrambey Mahallesi'ndeki şantiyede yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gençlerin daha modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için atılan adımı yakından takip ettiklerini belirten Sevgili, eğitimin geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu kaydetti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de incelemede yer aldı.

İpsala'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi

İpsala Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından11. İpsala Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Şenlikteki yarışlarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin tarafından verildi.

İpsala Belediyesine yeni kepçe kazandırıldı

İpsala Belediyesine yeni lastik tekerlekli kepçe kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanında düzenlenen törenle araç vatandaşlara tanıtıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman da ilçenin kalkınması için fedakarca çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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