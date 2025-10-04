Haberler

İpsala'da Eğitim ve Hizmet Ziyaretleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca, ilçeye yeni cenaze nakil aracı kazandırıldığı açıklandı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Sevgili ve Kerman, ziyarette, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kurs yetkilileri ve öğrenciler ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Sevgili ve Kerman'a teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar da yer aldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası İpsala temsilcisi Volkan Güneybaşı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Güneybaşı, ziyarette, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ın haftasını kutlayarak görevinde başarı diledi.

Bayraktar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İpsala'ya yeni cenaze nakil aracı

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçeye yeni cenaze nakil aracı kazandırdıklarını belirtti.

Kerman, yaptığı açıklamada, vatandaşların en zor anlarında yanlarında olduklarını belirtti.

İlçeye cenaze nakil aracı kazandırdıklarını aktaran Kerman, yeni araçla cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve düzenli şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.