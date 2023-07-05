İpsala'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K, P.K ve G.K'ya ait evlerde ruhsatsız tabanca ve tüfek olduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda iki tabanca, pompalı tüfek ve av tüfeği ile bu silahlara ait 16 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K, P.K ve G.K'ya ait evlerde ruhsatsız tabanca ve tüfek olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda iki tabanca, pompalı tüfek ve av tüfeği ile bu silahlara ait 16 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri S.A.M'nin Abdurrahman Mahallesindeki evinde arama yaptı.

Evde, 34.8 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 680 lira ele geçirildi.

Şüpheli S.A.M, gözaltına alındı.

Kayıp kızını arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

U.K, polis merkezine giderek kızı B.K'nın sabah evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.

Otomobilden hırsızlık

Edirne'de park halindeki otomobilden para ve kredi kartı çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.V.T'nin Dilaverbey Mahallesi'nde park ettiği otomobilden henüz kimliği belirlenmeyen kişi ve kişilerce 150 avro, ehliyet, kimlik kartı ve kredi kartı çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.