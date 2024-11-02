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İpsala'da Düğünden Dönenleri Taşıyan Kamyonete Otomobil Çarptı: 6 Yaralı

İpsala'da Düğünden Dönenleri Taşıyan Kamyonete Otomobil Çarptı: 6 Yaralı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, düğünden dönenlerin taşındığı kapalı kasa kamyonete bir otomobilin çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, düğünden dönenlerin taşındığı kapalı kasa kamyonete otomobilin çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İpsala- Keşan karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan Keşan yönüne gitmekte olan A.G. yönetimindeki 22 PC 211 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.G. yönetimindeki 59 AGE 530 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Otomobil demir bariyere çarparak yola savrulurken, yoldan çıkan kamyonet ise devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü S.G. ve araçta bulunan T.Ç., A.Ç., İ.Ç., D.Ç. ve B.Ç. yaranırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, kamyonette bulunanların İpsala'da bir düğüne katıldıktan sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle Keşan yönüne yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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