İpsala'da çıkan orman yangını 2.5 saatte kontrol altına alındı
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.
2.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,