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İpsala'da Çeltik Ekimi İçin Kiralama İhalesi Yapıldı

İpsala'da Çeltik Ekimi İçin Kiralama İhalesi Yapıldı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, çeltik ekimi amacıyla yapılan belediye arazileri kiralama ihalesine yaklaşık 300 üretici katıldı. 9 bin 435 dekarlık arazi, dekarı 4 bin ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle kiralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi için belediye arazilerini kiralama ihalesi yapıldı.

İpsala Belediyesi düğün salonunda Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın başkanlığında, belediye encümeni huzurunda düzenlenen ihaleye yaklaşık 300 üretici katıldı.

İhalede, 9 bin 435 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 4 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle kiralandı.

Bu yıl yapılan ihaleye seyirci alınmadı. Paralar önceki yıllarda olduğu gibi çuval ve kasalarla taşınmadı, belediyenin hesabına yatırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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