İpsala'da Atık Su Drenaj Kanalı Temizliği Gerçekleştirildi

İpsala'da Atık Su Drenaj Kanalı Temizliği Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala ilçesinde Devlet Su İşleri ekipleri, Köprü Mahallesi'nde atık su drenaj kanallarını temizleyerek olası tıkanıklıkların ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

İpsala ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri atık su drenaj kanalı temizliği yaptı.

Köprü Mahallesi'nde atık su kanalları detaylı şekilde temizlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, çalışmayla olası tıkanıklıkların ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği belirtildi.

Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kerman, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği sayesinde Köprü Mahallesi'nin atık su altyapısını güçlendiriyor ve daha sağlıklı bir çevre oluşturuyoruz. Çalışmalara verdiği destekten dolayı DSİ Müdürü Sayın Çınar Turgay'a ve projenin her aşamasında büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Temizlik çalışmaları kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. İpsala için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.