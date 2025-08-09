İpsala'da Anız Yangını Çeltik Fabrikasına Sıçramadan Söndürüldü

İpsala'da Anız Yangını Çeltik Fabrikasına Sıçramadan Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ancak itfaiye ekipleri ve helikopterin yardımıyla çeltik fabrikasına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını çeltik fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Sarıcaali köyü Gökçedere mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle İpsala-Meriç kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek verdi.

Bölgedeki çeltik fabrikasına kadar ulaşan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Ardından kara yolu da trafiğe açıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve yetkililer söndürme çalışmalarını takip etti.

Sevgili, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdüğünü belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak

Bir zamanlar Ligi sallayan takımın maçları YouTube'da yayınlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.