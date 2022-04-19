İpsala'da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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İpsala'da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İpsala'da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi İpsala'da yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi İpsala'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.'yi yakaladı. FETÖ zanlıları gözaltına alındı.

(Mustafa Gülveren/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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