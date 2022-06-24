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İPLİK YÜKLÜ TIR, ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İPLİK YÜKLÜ TIR, ALEV TOPUNA DÖNDÜ

ANKARA ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde iplik taşıyan TIR ile meyve yüklü TIR çarpıştı.

ANKARA ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde iplik taşıyan TIR ile meyve yüklü TIR çarpıştı. Çarpışma sonrası iplik yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Alev alan TIR'ın sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı

Olay, 23.45 sıralarında Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü TIR ile H.B idaresindeki 27 Y 9480 plakalı meyve taşıyan TIR çarpıştı. Kaza sonrası iplik taşıyan TIR alev alırken, yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen TIR'ın sürücüsü, yangın büyümeden araçtan indi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dakikalar içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yaralanan sürücü C.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası otoyolun Ankara-İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü

TIR'ın alev alması

Yangına müdahale

Soğutma çalışmaları

Haber:  Umutcan ÖREN/ANKARA,


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