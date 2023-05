İple boğarak öldürmeye çalıştığı eşinin evinde keşif yapılacak

Can Atay'ın boşanma aşamasındaki eşi Polen Atay'ı iple boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme olayın yaşandığı evde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşmada sanık ve şikayetçi taraf avukatları hazır bulundu.

BOŞANMA aşamasındaki eşi Polen Atay'ı iple boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla iş adamı Can Atay'ın yargılandığı davada, mahkeme olayın yaşandığı evde keşif yapılmasına karar verdi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Can Atay ile şikayetçi Polen Atay ile taraf avukatları geldi.

"SADECE BOĞULDUĞUMU HİSSETTİM"

Şikayetçi Polen Atay ifadesinde, olay günü oturma odasında eşiyle yaşadığı tartışmaların dayanılmaz hale geldiğini belirterek "Bu aileden ve eşimden ayrılmak istiyordum. Nasıl söylerim bilemiyordum. Daha öncede şiddet görmüştüm. Yatak odasına geçtim yanlış anlaşılmalar yüzünden çok üzgündüm. Sonra Can geldi, ben de 'Bu ailede bulunmak istemiyorum. Seni bu aileden kopartmak istemiyorum, ayrılmak istiyorum' dedim. Yanımda durduğunu hatırlıyorum. Sırtıma çok sert bir darbe aldım. Karanlık oldu. Sadece boğulduğumu hissettim. Sırtıma öyle bir darbe aldım ki belki de o yüzden nefessiz kaldım. Acaba öldüm mü dedim, sonra uyandığımda hastanedeydim" dedi. Hafıza kaybının olduğunu ve her şeyi hatırlamadığını, gözünü açtığı özel bir psikiyatri hastanesinde hemşireye eşini sorduğunu, hastane koridoruna çıktığımda çok farklı insanlar gördüğü için nerede olduğunu sorduğunu belirten Polen Atay, "Ailem geldi. Can'ı sordum 'Gelecek' dediler. Sinir krizi geçirdim. İlaç verildi ve saatler sonra uyandım Sonra odam değişti. Anneme sorular soruyordum, çünkü hatırlamıyorum yaşananları. Annemin telefonundan Can'a saçma sapan mesajlar gönderdim. Ama en korkuncu Can'ın bu mesajları hafıza kaybı yaşadığımı bilmesine rağmen dosyaya delil olarak sunması. Bana karşı bir senaryo yazdılar. Ailem hastaneden çıkarmak istedi. Can ve babası hastaneyi bastı. 'Bu kız deli çıkaramazsınız' dediler. Başhekim onay verince çıktım. Boynumda herhangi bir iz yoktu" diye konuştu.

"İSMİMİ TEMİZLEMEK İÇİN BURADAYIM, SUÇSUZUM"

YURT DIŞI YASAĞI TALEBİNE RET