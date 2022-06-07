iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

Shiftdelete - Güncel
 - Güncelleme:
iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

Avrupa Birliği, teknolojik ürünlerin kullanmış oldukları kablolar konusunda karara vardı. iPhone şarj girişi Type-C oluyor. İşte tarihi...

Avrupa Birliği Parlamentosu, uzun bir süredir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri teknolojik ürünlerin farklı şarj giriş yerleri olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yükü üzerinde çeşitli görüşmeler sürdürüyordu. Nitekim direkt olarak Apple ürünleri etkileyecek bir karara varıldı. İşte iPhone modellerinin şarj girişi için Type-C kullanacağı tarih…

iPhone 16'ların şarj girişi Type-C oluyor!

Yaklaşık 6 yıl önce tüm elektronik üreticileri Type-C'yi cihazlarına entegre etmeye başladı. Her ne kadar başlangıçta yalnızca amiral gemisi telefon ve tabletlerde bu girişleri görüyor olsak da artık neredeyse tüm cihazlarda bulunuyor.

Hem veri aktarım hızları hem de şarj olma süreleri konusunda beraberinde pek çok yeniliği getiren bu teknoloji oldukça kısa bir sürede tüm dünyada büyük bir hızla yayıldı. Kablosuz kulaklıklardan dizüstü bilgisayarlara kadar tüm cihazlar Type-C girişlerine yer vermeye başladı.

Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Tabii Apple, kendi patentli teknolojisi olan Lightning girişini kullanmaya devam etti. Fakat bir noktadan sonra Type-C'nin beraberinde getirdiği özellikler sebebiyle tabletlerinde kullanmaya başladı. Hatta şarj adaptörlerine bağlanan kabloların ucu da yine Type-C'ye döndü. Fakat telefonlarında bir türlü bu geçişi sağlamadı.

Fakat bu durum yalnızca Apple'a özel değil. Sayısı giderek azalıyor olsa da hala Micro Usb B kullanan akıllı telefon üreticileri ve kendi patentli şarj giriş yöntemlerini kullanan bilgisayar ve tablet üreticisi mevcut.

Avrupa Parlamentosu tarafından alınan bu kararla birlikte Apple'ın iPhone modelleri de dahil tüm cihazların şarj girişi tek tip olacak. Bununla birlikte, bugün itibariyle açıklanan karara göre, 2024 sonbaharına kadar iPhone modellerinin de şarj girişi Type-C olacak. Bu da tam olarak iPhone 16 serisinin çıkış tarihine denk geliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel

Avrupa Birliği Apple Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title