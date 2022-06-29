iPhone şarj girişi AB dışında da Type-C oluyor!

Avrupa Birliği Parlamentosu, uzun bir süredir akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri teknolojik ürünlerin farklı şarj giriş yerleri olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yükü üzerinde çeşitli görüşmeler sürdürüyordu. Nitekim iPhone modellerinin Type-C bağlantısını kullanmasına neden olacak karara varıldı. Bunun ardından ABD'de ve bir ülkeden daha destek geldi.

iPhone modelleri artık tüm dünyada Type-C olacak!

Yaklaşık 6 yıl önce tüm elektronik üreticileri Type-C'yi cihazlarına entegre etmeye başladı. Her ne kadar başlangıçta yalnızca amiral gemisi telefon ve tabletlerde bu girişleri görüyor olsak da artık neredeyse tüm cihazlarda bulunuyor.

Tabii Apple, kendi patentli teknolojisi olan Lightning girişini kullanmaya devam etti. Fakat bir noktadan sonra Type-C'nin beraberinde getirdiği özelliklerden faydalanabilmek için bilgisayar ve tabletlerinde kullanmaya başladı. Hatta şarj adaptörlerine bağlanan kabloların ucu da yine Type-C'ye döndü. Şimdi ise telefonlarında da bu geçişi yapacak. Ancak bu sefer kendi isteği ile değil.

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Avrupa Parlamentosu tarafından alınan Apple'ın iPhone modelleri de dahil tüm cihazların şarj girişi tek tip olacak. Yapılan açıklamaya göre ise 2024 Sonbahar dönemine, yani iPhone 16 serisinin çıkış tarihine kadar süre verildi.

Fakat AB bu kararında yalnız değil. ABD'li milletvekilleri Ed Markey, Elizabeth Warren ve Bernie Sanders, ülkede evrensel bir ortak şarj cihazı standardı eksikliği olduğunu belirtti. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Gina Raimond'a bir mektup yazarak, bu sorunun bakanlık tarafından çözülmesi gerektiğini söylediler.

Fakat ABD, Avrupa'nın yaptığı gibi Type-C'de diretmiyor. Yani Type-C, Lightning ya da Micro USB, hangisinin olduğunu önemsemiyorlar. Bunun yerine yalnızca tek tip görmek istediklerini belirtiyorlar. Fakat ABD'nin ardından Brezilya da AB'ye benzer bir açıklamada bulundu.

Brezilya'daki ilgili kurum olan Anatel, standardizasyonun tüketicilerin lehine olacağını, bu nedenle Lightning yerine USB Type-C bağlantı noktasının getirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için ise 1 Temmuz 2024'e kadar Apple'a süre verdi.

Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak iPhone 16 modelinin Type-C ile bağlantı noktasına sahip olacağının kesinleştiğini söyleyebiliriz. Fakat Apple, alınan bu kararların ardından bu kadar beklemek yerine kendi işini kendi görebilir. Tabii bu yıl tanıtılacak olacak iPhone 14 serisi için artık bu tarz bir dönüşüm imkansız. Fakat iPhone 15'lerde görebileceğimiz yönünde dönüşlerin geldiği belirtiliyor.

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