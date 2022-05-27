iPhone'ların galerisine Instagram benzeri yenilik! - Haberler

Instagram, günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Özellikle de genç kuşaktan yoğun ilgi giren platformda her gün milyonlarca fotoğraf, milyonlarca beğeni alıyor. Bazı özellikleriyle kullanım deneyimimizi iyileştiren platformun özelliği, Apple'a da ilham olmuş gibi görünüyor. iPhone telefonların galerisine gelen yeni özellik sayesinde fotoğraflar Instagram benzeri bir hal alıyor.

Eklenen özellik sayesinde sevdiğiniz ve paylaşmak istediğiniz fotoğraflar hakkında etrafınızdan tepkiler almak daha kolay. Yeni eklenen özelliği nasıl kullanabileceğinizi adımlar halinde açıkladık.

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iPhone cihazlarda Galeri uygulamasına yeni özellik

Galeri uygulamasının yeni güncellemesiyle artık fotoğraf albümlerini link olarak paylaşmanız mümkün. Başkalarının görmesini istediğiniz fotoğrafları paylaşıp, o kişilerden yorum ve beğeni alabiliyorsunuz. iCloud sayesinde mümkün olan bu özellik, fotoğraflarınızı sosyal medyaya yüklemeden çevrenizden yorumlar almanızı sağlıyor.

Özelliğin aktif olması için takip etmeniz gereken birkaç adım var:

Galeri uygulamasını açın.

Albümler sekmesine girin.

Paylaşılan albümler kısmına girip bir albüm oluşturun.

Oluşturduğunuz albümden, yorum almak istediğiniz fotoğrafı açın.

Paylaş butonuna tıklayarak fotoğrafın bağlantısını iCloud kullanan arkadaşlarınıza iletin.

Fotoğrafı açtığınızda tıpkı Instagram'da olduğu gibi bir arayüz bizleri karşılıyor. Burada fotoğrafı beğenebiliyor ve yorum yapabiliyoruz. Eğer bir fotoğrafı paylaşmadan önce küçük bir gruptan fikir almak istiyorsanız bu özellik çok işinize yarayabilir. Fotoğrafı tek tek birilerine iletmekten daha kullanışlı olduğu ortada.

iPhone'da bu özelliği kullanabilmek için güncellemelerin yüklü olduğundan emin olun. Eğer iPhone 6 gibi eski bir cihaz kullanıyorsanız özelliği kullanamamanız olasıdır.

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