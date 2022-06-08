iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor! - Haberler

Apple, 6 Haziran'da düzenlemeye başladığı Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk gününde, yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerini tanıttı.

Burada başlıca yeni gelen özellikler tanıtılmış olsa da bir o kadar da etkinlikte kendine yer bulamayan yenilikler yer aldı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre iOS 16, Nintendo Switch kontrolcüsünü destekleyecek.

iOS 16 ile iPhone'lar, Nintendo Switch kontrolcüsünü destekleyecek!

Apple tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan iOS 16 geliştirici beta sürümünde Nintendo Switch Pro Controller ve Joy-Cons desteği ortaya çıktı. Tabii şu an için bunu deneyimleyemiyoruz. Fakat önümüzdeki ay itibariyle halka açık beta sürümü yayınlandığında evlerimizdeki kontrolcüleri kullanmaya başlayabileceğiz.

Buna ek olarak, yalnızca yeni nesil kontrolcüleri, yani Bluetooth bağlantısı sunan bir cihazı iPhone'unuzla birlikte kullanabileceğinizi belirtelim. Benzer bir desteğin iPadOS 16 ile de gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık tek bir kontrolcüyü macOS bilgisayarınız, tabletiniz ve de telefonunuz için kullanabileceksiniz.

Tabii Joy-Cons sahibiyseniz, bu cihazı iki ayrı kontrolcü gibi kullanabileceğinizi, yani arkadaşlarınızla birlikte tek cihaz üzerinden oynayabileceksiniz. Fakat ikisini ayrı birer cihaz gibi bağlamanız gerektiğini söyleyelim.

iOS 16 alacak iPhone modelleri

iPhone SE (2022)

iPhone 13

İphone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel