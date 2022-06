iPhone'daki önemli eksikliğin nedeni açıklandı!

2007 yılında piyasaya çıktığında ilk iPhone modeli büyük bir heyecan yaratmıştı. Önemli özellikleri içerisinde barındıran iPhone, akıllı telefon dünyası için de önemli bir adım niteliğindeydi. Ancak bu çığır açan telefon kopyala-yapıştır özelliği sunmaması ile büyük eleştiri almıştı. Eski bir Apple mühendisi ise sonunda bu eksiklik hakkında konuştu.

İlk iPhone modelinde kopyala-yapıştır neden yoktu?

2001 yılında Apple'a katılan Ken Kocienda, ilk iPhone modelini geliştiren ekipte yer alıyordu. Başarılı mühendis en sonunda uzun zamandır merak edilen kopyala-yapıştır sorununun arkasındaki nedeni açıkladı. Twitter üzerinden eğlenceli bir paylaşım yapan Kocienda bu sorunun nedenini zaman eksikliğine bağladı.

Kocienda yaptığı paylaşımda ilk iPhone modeli piyasaya sürülmeden önce bu özelliği doğru bir şekilde ortaya koymak için yeterli zamanı olmadığını belirtti. Eski Apple mühendisi bu sırada cihazın klavye, otomatik düzeltme ve metin işlevleri üzerinde çalışmakla meşgul olduğunu, bu yüzden kopyala-yapıştır işlevine zaman bulamadığını söyledi.

The original iPhone didn't have cut/copy/paste. Infamous! The quickest explanation is that I didn't have time to do it right. I had too much keyboard, autocorrection, and text system work to do. The design team didn't have time either. So we passed on the feature for 1.0. https://t.co/SLncIxohkk — Ken Kocienda (@kocienda) June 19, 2022

iPhone'un piyasaya sürülmesinden bir süre sonra ekip, kopyala ve yapıştır işlevi üzerinde çalışmaya başladı. Apple, iPhone modellerinde kopyala-yapıştır özelliğini ise 2009 yılında tanıtılan iOS 3.0 ile birlikte sunmaya başladı.

Kocienda paylaşımlarında orijinal iPhone modeli hakkında başka bilgiler de paylaştı. Başarılı mühendis, kullanıcının parmağını üzerine getirdiğinde yakınlaştıran "metin büyüteci"nin kendi fikri olduğunu belirtti.

Kocienda ilk iPhone'daki metin sistemiyle ilgili ilginç bir bilgi daha paylaştı. Mühendis ilk iPhone'daki metinlerin hemen hemen hepsinin WebKit tarafından desteklenmiş olduğunu açıkladı. Tüm düzenlenebilir metinlerin WebKit tabanlı olduğunu belirtti.

O dönemin çığır açan telefonunda bu tür bir özelliğin bulunmaması gerçekten çok ilginçti. Kocienda'nın bu paylaşımı ile bu durum da açıklığa kavuşmuş oldu. Peki siz ilk iPhone modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

