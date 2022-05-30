iPhone 14 beklenen performansı sunamayacak: İşte nedeni! - Haberler

Her yıl telefon modellerini yenileyerek güncel tutan Apple, Eylül ayında da yeni iPhone 14 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ürünlerinde çeşitli güncellemeler ortaya koyan Apple'da bu yeniliklerden bir tanesi de çipler oluyor. Son olarak iPhone 13 modelinde A15 çiplerine yer veren şirket, iPhone 14 modelinde ise A16 çiplerle karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak gelen bilgilere göre bu çipler büyük bir yenilik içermeyecek.

iPhone 14 çipleri 5 nm teknolojisi ile üretilecek

Apple'ın çip tedarikçisi olan TSMC'nin yol haritasına göre A16 çiplerinde büyük bir gelişme beklenmiyor. Şirketin yol haritasında 3 ve 4 nm teknolojisi ile üretilen çipler 2023 yılına kadar üretim bandına ulaşmayacak. Bu da TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretime devam edeceği anlamına geliyor.

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Görünen o ki, iPhone 14'te de kullanılması planlanan A16 çipleri yeni bir teknolojiye ev sahipliği yapmayacak. A16 çiplerinde 5 nm üretime devam edilecek olması oldukça olumsuz karşılanıyor. A14 ve A15 çiplerinde kullanılan 5 nm'lik üretim şeklinin, A16'ya taşınacak olmasının performansı nasıl etkileyeceğini ise hep beraber göreceğiz. A15 çiplerinin A14'e göre yaklaşık yüzde 10 oranında performans ve verimlilik sunduğunu hatırlatalım. A16'da da benzer bir yükseliş görebiliriz.

Aynı üretim seviyesine bağlı kalmak, olası performans ve güç verimliliği kazanımlarını oldukça sınırlıyor. Bu durum da iPhone'un yeni modelleri için kullandığı politikayı da olumsuz etkileyebilir. Şirketin yeni A16 yongalarının sadece iPhone Pro modellerinde yer vereceği düşünülürken, A15 çiplerini standart versiyonlarda kullanması bekleniyor.

iPhone çiplerinin arka arkaya üç yıl boyunca aynı teknoloji ile kullanılması alışıldık bir durum değil. Apple rekabette öne çıkmak adına kullandığı yonga teknolojisini kısa süreli aralıklarla yeniliyordu. Ancak pandemi ve yaşanan çip krizi nedeniyle Apple bu sefer sınırları zorlamayacak gibi görünüyor.

Apple'ın aynı zamanda MacBook modellerinde kullanılması planlanan M2 çiplerinin de bu sene içerisinde gelmeyeceği iddia edildi. Buna göre Macbook modellerinde M1 yongalarının kullanımına devam edilecek. Tabi ki Apple, M1 üzerinde yapacağı küçük değişiklik ile birlikte yenilenen çipleri "M2" olarak adlandırabilir. Şirketin pazarlama stratejisi olarak böyle bir yol izleyebileceği düşünülüyor.

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