Apple A15 Bionic işlemcili en güçlü Apple akıllı telefon olan iPhone 13 Pro Max UKT uzun kullanım testi ile karşınızdayız. iPhone almaya niyetliyseniz, bu videomuzu kaçırmayın.

iPhone 13 Pro Max uzun kullanım testi UKT!

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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iPhone 13 Pro Max modeline baktığımızda, özellikle küçülen çentik dikkatlerden kaçmıyor. Telefon; grafit, altın, gümüş ve tamamen yeni sierra mavisinden oluşan dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Koruma amaçlı kullanılan Ceramic Shield, tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam. Üstelik toza, sıçramalara ve suya dayanıklı olması dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz yıl ilk defa her modelde OLED panel kullanan Apple, özellikle Pro ve Pro Max modellerdeki ekran tazeleme hızıyla hayal kırıklığı yaratmıştır. Ancak bu sene bu durum değişiyor. Şirket ilk defa bu sene 120Hz ekran tazeleme hızı kullanan bir cihaz ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 1000 nit ekran parlaklığı ve HDR gibi özellikler de dikkat çekiyor. ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR. Daha hızlı, daha parlak, daha duyarlı bir ekran deneyimi sunuyor.

iPhone 13 serisinin tamamı gücünü A15 Bionic işlemciden alıyor. 5nm üretim teknolojisi ile elde edilen işlemci, 5 çekirdekli grafik birimiyle öne çıkıyor. Performans konusunda rakiplerinin önünde olan şirket, özellikle yapay zeka ve makine işleme gibi konulara odaklanmış durumda.

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Hali hazırda oldukça yeterli depolama alanı sunan Apple, bu sene de geleneği bozmuyor. iPhone 13 Pro Max, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneği ile geliyor. Ancak önceki modellerde olduğu gibi SD kart desteği bu cihazda da yer almıyor. RAM kısmına baktığımızda ise 6 GB LPDDR5 bizleri karşılıyor.

Özellikle profesyonel seviyede fotoğraf çeken kişilere hitap eden telefon, üçlü bir kamera dizilimi kullanıyor. Bunlar; 12 Megapiksel geniş açı kamerası, 12 Megapiksel telefoto lens ve son olarak yine 12 Megapiksel ultra geniş açı. Öz çekim kamerasına baktığımızda ise yine 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip bir lens bizleri karşılıyor.

iPhone 13 Pro Max teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç – 1284 x 2778 piksel – 457 PPI – Super Retina XDR OLED – 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık (tipik), 1200 nit (maksimum), yüzde 87.8 ekran gövde oranı

Cam koruması: Ön ve arka taraf Corning Gorilla Glass

Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision

İşlemci: Apple A15 Bionic

Grafik İşlem Birimi: 5 çekirdekli Apple GPU

Depolama – RAM: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza, microSD kart desteği yok, 6 GB RAM

Kamera: Ana kamera: 12 Megapiksel f/1.5, 26mm (geniş açı), 1/1.76¨ sensör, Dual Pixel, PDAF, OIS

2. kamera: 12 Megapiksel f/1.8, 13mm (ultra geniş açı), 1/2.55¨ sensör, Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi

3. kamera: 12 Megapiksel f/2.8 77mm (telefoto),1/1.72, PDAF, OIS Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3x) 0.8µm (1.6µm) Piksel

Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps, 720p@30fps

Ağır çekim video: 1080p@240fps, 720p@960fps

Ön kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, 26mm, 1/3.24, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Batarya: 4325 mAh pil / 20W hızlı şarj / 15W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: iOS 15

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