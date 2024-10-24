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İpekyolu'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İpekyolu'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir motosikletin sepetli vinç aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde motosikletin sepetli vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halilağa Mahallesi'ndeki alt geçitte sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet, sepetli vinç aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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