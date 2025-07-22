İpekyolu'nda Kadınların Rolü Konulu Etkinlik Düzenlendi

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı himayesinde Aile Destek Merkezleri (ADEM) tarafından "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hüsrev Paşa Camisi'nde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ADEM koordinatörleri Rabia Zorer, Şuheda Yaşin ve Hümeyra Şevgin tarafından organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra "Kadının ailedeki yeri, değerleri ve toplumdaki rolü" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Hüsrev Paşa ve Horhor Cami ile çevresindeki tarihi mekanların manevi ve kültürel önemi anlatıldı.

Hüsrev Paşa Camisi'nin avlusunda yapılan Ney dinletisinin ardında program, devlet tarafından kadınlara sunulan sosyal destekler ve projeler hakkında sunumla devam etti.

Etkinliğin sonunda İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın katılımıyla söyleşi programı düzenlendi.

ADEM Koordinatörü Şüheda Yaşin, AA muhabirine, Aile Destek Merkezleri olarak kadınların sosyal hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha bilinçli bireyler olmaları için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda anlamlı faaliyetlerden birini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaşin, şunları kaydetti:

"Programımızla, kadınlarımızın manevi dünyalarına hitap eden, ruhlarını besleyici bir ortam oluşturmayı istedik. Kadınlar arasında paylaşım, birliktelik ve destek duygusunu pekiştirerek sosyal bağları güçlendirmeyi amaçladık. Kadınların hem ailede hem de toplumda taşıdıkları sorumlulukları ve değerleri daha iyi kavramalarına katkı sunmayı bu konularda bilinçlenmelerini ve kültürel olarak beslenmelerini hedefledik. Gerçekleştirdiğimiz bu programın amacına ulaştığını ve verimli geçtiğini düşünüyoruz. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz."