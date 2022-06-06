İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler

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İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

AA - Emre Ilıkan - Güncel
İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Van'ın İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Gövelek, Ortanca ve Arıtoprak mahallelerini ziyaret etti.

Van'ın İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Gövelek, Ortanca ve Arıtoprak mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelen Aydın, sorun ve talepleri dinledi.

Daha sonra mahallelerde devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Aydın, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, yaptığı açıklamada, sürekli mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

İlçede çalışmaların merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmaksızın devam ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizden gelen öneri ve istekler öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı çalışmalar yürüterek ilçemizi daha yaşanabilir kent haline getirmeyi hedefliyoruz."

Aydın'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Emre Aydın İpekyolu Aydın Van Güncel Haberler

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