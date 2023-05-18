İpekyolu Kaymakamı Aydın'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, kurtuluş mücadelesinin en önemli adımlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Aradan geçen yıllara rağmen 19 Mayıs'ın anlamının, büyüklüğünün ve öneminin hiçbir zaman azalmadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, milletimiz gençlik ve spor alanlarında daha başarılı sonuçlar elde etmek için yine bir araya gelecek, Türk bayrağı altında birlik ve beraberlik ruhuyla kutlama törenleri gerçekleştirecektir. Bugün, büyük zaferlerin ve kahramanlıkların anısını yaşatırken, aynı zamanda gençlerimizi ve sporcularımızı cesaretlendirmeli ve onların geleceğe daha umutlu ve güçlü bir şekilde bakmalarını sağlamalıyız. Gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirecek önemli bir güçtür ve onlara en iyi şekilde destek vermeli, onları eğiterek, yetiştirerek geleceğe hazırlamalıyız. Bu vesileyle, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Ülkemiz için var gücümüzle çalışarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz."