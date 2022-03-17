İpekyolu Kaymakamı Aydın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

İPEKYOLU, VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, mübarek ramazan ayının müjdecisi olan bir Berat Kandilini daha idrak etmenin heyecanı ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş, af ve arınma gibi hasletleri içinde barındıran Berat Kandili'nin, Yaradan'ın affına sığınmak, bağışlanma dilemek için fırsat sunduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine yönelmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatır. Maneviyatı bol ve bizler için bir fırsat olan bu önemli gecede yaptığımız ve yapacağımız ibadet ve dualarımız kabul olsun. Başta İpekyolu'ndaki hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eder, bu gecenin feyzinin ülkemizin ve milletimizin üzerine olmasını temenni ederim."