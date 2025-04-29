İpekyolu Güzergahı İçin Turizm Toplantısı Göynük'te Yapıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde "İpekyolu Güzergahı İçin Turizm" toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Ankara, Bolu ve Sakarya'dan belediye başkanları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Sibel Bozdağcı yer aldı.

Göynük Belediyesini, Göynük Halk Pazarını, ilçe esnafı ve Göynük Ziraat Odasını ziyaret eden heyet, daha sonra muhtarlarla bir araya geldi.

Katılımcılar, Gazi Süleyman Paşa Camisi ve Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ni de ziyaret etti.

Müderrisler Konağı'nda gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısında, İpekyolu güzergahında bulunan ilçelerin turizmde ortak işbirliği ve kalkınma çalışmaları ele alındı.

Göynük Belediye Başkanı Oral, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş olmak üzere tüm belediye başkanlarına ve katılımcılara teşekkür ederek, toplantının bölge turizmine katkı sağlamasını temenni etti.