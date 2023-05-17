İpekyolu Belediyesinin düzenlediği ses yarışması başladı
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Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen "Liseler Arası Ses Yarışması" başladıAtatürk Sanat Galerisinde düzenlenen yarışmada, öğrenciler sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi.
Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen "Liseler Arası Ses Yarışması" başladı
Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen yarışmada, öğrenciler sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi.
Jüri üyelerince öğrencilerin performansının değerlendirildiği yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.
Ses yarışması yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel