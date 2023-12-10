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İpekyolu Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Kayıtları Başlıyor

10 Aralık 2023 16:51 Son Güncelleme: 16:52 Abone Ol

İpekyolu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kayıtları yarın başlayacak. Proje kapsamında çocuklara yüzme kursu verilerek su sporlarına teşvik edilecek.