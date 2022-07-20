İpekyolu Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

İpekyolu Belediyesi, yıpranan kaldırım ve yollarda kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ulaşım hizmeti almaları için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak'taki çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafla sohbet etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başlattıkları hizmet seferberliğini mahalle farkı gözetmeden tüm mahallelerde sürdüreceklerini belirten Aydın, halka daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için belediyenin bütün birimleri gereken hassasiyeti gösterdiklerini aktardı.

İlçenin ulaşım ağının sürekli genişlediğini ifade eden Aydın, "2022 yılında, şu ana kadar yaklaşık 20 kilometrelik yeni ulaşım ağını ilçemize kazandırdık. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu rakamı 2 katına çıkarmak. İlimizde yapılacak çevre yolunun bağlantı yollarını hızlı bir şekilde imara uygun olarak açmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda birçok cadde ve sokakta asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar 100 bin metrekarelik çalışmamızı tamamlamış olacağız. Bunun yanı sıra 11 bin ton asfalt yama çalışması ve 15 bin metrekare parke taşı çalışması yaptık. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.