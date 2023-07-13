İpekyolu Belediyesi Fırın ve Restoranları Denetledi

İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırın ve restoranları denetledi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Ürünlerin son tüketim tarihleri, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Düğün salonu ve halı sahalarda da ruhsat ve hijyen denetimi yapıldı.

İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırın ve restoranları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda ilçedeki fırın ve restoranlara giden ekipler, ürünlerin son tüketim tarihleri, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.

Ekipler, ayrıca düğün salonu ve halı sahalarda da ruhsat ve hijyen denetimi yaptı, eksikleri olan işletme sahiplerini uyardı.