İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın, 2022 yılı rojelerini tanıttı

İPEKYOLU, VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 yılında hayata geçirecekleri projeleri basınla temsilcileri ve kamuoyuyla paylaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydın, Van'ın doğal ve tarihi değerleri ile ülkenin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin iklimiyle, yetişen farklı tarım ürünleriyle, havasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de şehrimizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize yeni vizyon katacak projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemizi her anlamda modern bir kent yapmak en büyük hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı süratle atıyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz birbirinden güçlü sosyal ve kültürel yatırımlarla yeni bir cazibe merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Van Gölü kıyısına kurulacak olan yeşil kuşak projesi ve sahil bandından, 2000 kişilik spor kompleksine, halk kütüphanesinden evlendirme salonuna, bilim merkezine kadar birçok proje ile ilçenin hayat standartlarını ileriye taşımayı hedefliyoruz. "

Yıl içerisinde toplam 100 bin metre kare asfaltı 40 yeni sokağa kazandıracaklarını ifade eden Aydın, "Yine şehir merkezinde toplam 38 bin metre kare yol ve kaldırım olmak üzere kilit taşı imalatı yapacağız. Her iki çalışmanın da ihalesi bitmiş durumda. 2022 yılı içinde şehir merkezinde deforme olan yollarda 11 bin ton asfalt yama ve 15 bin metre kare kilit taşı yama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca İpekyolu sınırlarımız içinde bulunan çevre yolu etrafında, 35 km üst açmayı planladığımız yollar için 55 iş makinası kiralanmış olup, açılacak yollarda kullanılmak üzere 100 bin ton stabilize malzeme alımı yapılmıştır. Son olarak da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sahil yolu ile Hatuniye Mahallesi'nden geçen 30 metrelik yolu bir birine bağlayacak olan toplam 2 kilometre balık bendi yolunun yenilenmesi yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Aydın, daha sonra hayata geçirmeyi planladıkları projeleri sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlattı.