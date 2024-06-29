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İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı İstanbul'da Düzenlendi

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İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı, üyeleri arasındaki turizm işbirliğini ele almak amacıyla Cuma günü İstanbul'da düzenlendi. İttifak, İpek Yolu'ndaki sürdürülebilir turizm gelişimini teşvik etmek üzere dünya çapında tanınmış turizm şehirleriyle ortaklık kuruyor.

ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı toplantısından çeşitli görüntüler

İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansı, üyeleri arasındaki turizm işbirliğini ele almak amacıyla Cuma günü İstanbul'da düzenlendi.

2023 yılında kurulan ittifak, İpek Yolu'ndaki sürdürülebilir turizm gelişimini teşvik etmek üzere dünya çapında tanınmış turizm şehirleriyle ortaklık kuruyor. Şu ana kadar 28 ülkeden aralarında İstanbul'un da bulunduğu 63 şehir ittifaka katılmış durumda.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, konferanstaki açılış konuşmasında, medeniyetler arası kültürel etkileşimleri artırarak uyumlu şekilde bir arada yaşama ve karşılıklı başarıları teşvik etme çağrısı yaptı.

Wei, İstanbul ve diğer ittifak üyelerinin İpek Yolu'nun barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ruhunu sürdürmesini umduğunu söyledi.

Toplantıda Birleşmiş (BM) Milletler Dünya Turizm Örgütü Onursal Genel Sekreteri Francesco Frangialli, uluslararası turizmin küreselleşmiş bir toplumun önemli bir yüzü olduğunu vurguladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile UNESCO ve BM Dünya Turizm Örgütü tarafından desteklenen turizm işbirliği faaliyetlerine işaret eden Frangialli, bu faaliyetlerin malların, fikirlerin, dillerin, sanatın ve kültürel uygulamaların küresel etkileşimi kolaylaştırmadaki rollerine övgüde bulundu.

Etkinlik sırasında üye şehirler, doğal ve kültürel cazibe merkezleri de dahil olmak üzere kendilerine özgü turizm kaynaklarının tanıtımını yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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