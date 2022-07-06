İpek Yolu Fonu, Endonezya Yatırım Otoritesi ile Yatırım Anlaşması İmzaladı

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin İpek Yolu Fonu, Endonezya'daki yatırım işbirliği fırsatlarını ortak bir şekilde takip etmek amacıyla Endonezya Yatırım Otoritesi ile yatırım çerçeve anlaşması imzaladı. Fona göre, iki taraf uzun vadeli ve kazan-kazan üzerine kurulu stratejik ortaklık kuracak, Çin ile Endonezya arasındaki sosyoekonomik kalkınmayı ve bağlantıyı teşvik etmek amacıyla ilgili kaynaklarından ve uzmanlıklarından yararlanacak. Endonezya ve Güneydoğu Asya'daki büyük yatırım potansiyeli göz önüne alındığında, İpek Yolu Fonu, anlaşma kapsamında 20 milyar yuan (yaklaşık 3 milyar ABD doları) veya eşdeğer miktarda döviz yatırımı yapmayı planlıyor. Fon, iki tarafın, insanların geçim kaynaklarına fayda sağlayan ve Endonezya'daki kalkınmayı teşvik eden yerel projeleri desteklemeye odaklanarak çeşitli yatırım biçimleri aracılığıyla işbirliği yapacağını kaydetti.

Xinhua / Güncel