İpek Kültürel Kalıntıların Restorasyonu Modern ve Geleneksel Yöntemlerle Yapılıyor

İpek Kültürel Kalıntıların Restorasyonu Modern ve Geleneksel Yöntemlerle Yapılıyor
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Suzhou İpek Müzesi'nde çalışan uzmanlar, ipekten yapılan kültürel kalıntıları eski görünümlerine kavuşturmak için modern teknoloji ve geleneksel el işçiliğini bir araya getiriyor.

SUZHOU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Parçalanma, çürüme, gevrekleşme ve solma gibi durumlardan zarar görmeye yatkınlık gösteren ipekten yapılma kültürel kalıntıların korunması zorlu bir süreç içeriyor. İpek restorasyon uzmanları, bu eserleri modern teknoloji ve geleneksel el işçiliğinin yardımıyla hayata döndürmeye çalışıyor.

Suzhou İpek Müzesi'nde çalışan Chen Yanlu ve meslektaşları için kültürel eserlerin restorasyonu, eserlere mümkün olduğunca orijinal görünümlerini geri kazandırma ve gelecekte daha rafine tekniklerin ortaya çıkması halinde yeniden işlemeye alan açma anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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