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İpek Coşkun Armağan 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti

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Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde seçtiği fotoğraflarla 2024 yılına damga vuran olayları değerlendirdi. Seçimler arasında özgürlük, doğal yaşam, çocuklar ve spor gibi temalar öne çıktı.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Armağan, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Şam'ın en işlek noktalarından Osmanlı döneminde inşa edilen sembolik Hamidiye Çarşısı'ndaki yoğunluğu konu alan "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Armağan, "Akşam vakti bir hanımefendi Şam'da özgürce dolaşabiliyor. Elinde hanımefendiye yakışır çiçekler, umut dolu ve gülümseyen bakışlar var. Bunlar uzun süreden beri Suriye'de görmek istediğimiz şeyler." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un, Çekya'da yaşanan etkili seller nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edilirken mahsur kalan bir kedinin ekipler tarafından kurtarıldığı anı yansıtan "Kurtarılan can" fotoğrafına oy veren Armağan, "İnsanın tabiata karşı merhametini hatırlatan bir fotoğraf. Tabiatın çıkmazının içinde, merhametle kediye sarılması çok hoşuma gitti." diye konuştu.

"Çocukluğu gördüğüm her fotoğrafı beğeniyorum"

Armağan, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın"Masumiyet" adlı fotoğrafı seçerek, "Bu çocuk üzgün ama hayattan ümidini kesmemiş. Bakışlar çok net. 'Evet kolum kırıldı, bana saldırdınız, şuan yaralıyım ama hayatta kalacağım.' diyor. Bakışlarında öfke var. Olayların bilincinde ama korku yok. Artık çocuklar bunu o kadar çok yaşadı ki korku safhasını aştılar. Artık öfke var. İnşallah o öfkelerini hayırlı bir şeye kanalize edebilirler." ifadelerini kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un, temmuz ayında karın erimediği Faraşin Yaylası'nda, çocukların karda oynadığı oyunu görüntülediği "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Armağan, "Çocukluğu gördüğüm her fotoğrafı beğeniyorum. Hele bu kadar organik fotoğrafları daha çok seviyorum. Çocuklar poz vermiyor. Bütün koşulları kendileri oluşturmuş ve çok mutlular. Kendi kendini eğlendirebilen çocukları severim." değerlendirmesinde bulundu.

İpek Coşkun Armağan, "Spor" kategorisinde Adem Kutucu'nun İstanbul'da Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Etnospor Kültür Festivali'nde, atlı savaş oyunlarını temsilen izleyiciler için yapılan gösterideki ana ilişkin "Ata sporu" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafın çok önemli olduğunu dile getiren Armağan, "An üzerine konuşabildiğimiz için çok kıymetli. Anı çok kaçırıyoruz. Sabit tutabildiğimiz imkanlar önemli. Bir fotoğraf üzerine konuşmak, düşünmek bence çok kıymetli. Bu anlamda fotoğrafla ilgili bir yarışma, değerlendirme yapılıyor olması da çok kıymetli." diye konuştu

AA'nın bir anlamda dünyanın hafızasını tuttuğunu ifade eden Armağan, şunları kaydetti:

"Dünyadan, Türkiye'den çok güzel fotoğraflar. Gündem çok yoğun olduğu için unuttuğumuz gündemler var. Onları hatırlatma anlamında da önemli bir yarışma. Fotoğraf bize, düşünceye derinlik katan, olaylara bakışımızı farklı kılan bir şey. Seçtiğim her fotoğrafı çok sevdim ama işin içinde çocuk olduğu zaman biraz daha farklı bakıyorum. Çocuklar insanoğlunun en yılmaz varlıkları. Başına ne gelirse gelsin hayatta kalmaya çok daha koşullu varlıklar. Savaşta da normal koşullarda da başlarına gelen her şeye rağmen çok güçlüler."

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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