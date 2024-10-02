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IPARD Programı ile 3,5 Milyar Avroluk Yatırım ve 25 Bin Proje

IPARD Programı ile 3,5 Milyar Avroluk Yatırım ve 25 Bin Proje
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD programı kapsamında bugüne kadar 25 bin proje uygulandığını ve toplamda 3,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştiğini açıkladı. Desteklerin büyük bir kısmının gençlere ve kadınlara yönelik olduğunu vurguladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, IPARD (Avrupa Birliğince aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni) Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 bin proje uyguladıklarını ve 3,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştiğini belirtti.

Antalyalı, bir otelde düzenlenen "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda, kurum olarak 2011'den bugüne kadar uygulanan Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi IPARD programıyla kırsal kalkınmadaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Kırsalda yaşayan vatandaşların refah düzeylerinin arttırılması için Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) eş finansmanla IPARD fonlarını TKDK olarak 13 yıldır üreticilerin hizmetine sunduklarını vurguladı.

Programın kapsamının, 27 Mart 2024 tarihli AB onayıyla 42 ilden 81 ile çıkarıldığını anlatan Antalyalı, şöyle devam etti:

"Bizim verdiğimiz desteklerle Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleşti. Biz 1,8 milyar avroluk yatırımı yatırımcılarımıza vermiş bulunuyoruz. 25 bin proje uyguladık. 103 bin kişiye de istihdam sağladık. Ülkemize şu anda 786 milyon avrolukta kaynağı tahsil etmiş durumdayız. Yani ülkemize gelen bütün fonlar kullanılıyor.

Bugüne kadar ülkemizde en son teknolojiyi kullanan 1594 süt üretim tesisi, 1298 besi çiftliği, 1200'den fazla yenilenebilir enerji yatırımı, 1143 zanaatkarlık ve katma değer üretim yapan işletme kurduk. Aynı zamanda binin üzerinde kırsal turizm tesisi gibi pek çok yatırımın gerçekleşmesine katkı sağladık."

Antalyalı, TKDK olarak sadece bir hibe programı uygulamadıklarını, aynı zamanda istihdamı da artırdıklarını, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri çeşitlendirdiklerini anlattı.

"Genç kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz."

Antalyalı, IPARD III kapsamında yeni destekler vermeye başladıklarını, özellikle yumurta işleme sektörü, yem bitkileri yetiştiriciliği, tuzlu sularda su ürünleri yetiştiriciliğini desteklediklerini belirtti.

Destekleri verirken özellikle gençler ve kadınları merkeze aldıklarını aktaran Antalyalı, şunları kaydetti:

"Hanımefendiler ve gençlerin olmadığı bir kırsalı düşünmemiz mümkün değil. Tüm dünyada tarımdaki nüfus yaşlanıyor, biz de özellikle genç kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hanımefendiler olmadan zaten kırsalda bir hayat olmuyor. Onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerde de özellikle yüzde 67'si genç kardeşlerimize. Yüzde 30'u da hanımefendilerden oluşuyor."

Antalyalı, tarıma dayalı sanayiyi geliştirerek vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek istediklerini sözlerine ekledi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da Edirne çiftçisinin çok bilinçli üretim yaptığını, dünyadaki üretim gücünü sürdürebilmek için projeler hazırlayarak IPARD desteklerinden mutlaka yararlanması gerektiğini söyledi.

Programda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hüseyin Han ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından IPARD III programı tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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