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IPARD II Programı ile 14.905 Projeye 21,3 Milyar TL Hibe Desteği

IPARD II Programı ile 14.905 Projeye 21,3 Milyar TL Hibe Desteği
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen IPARD II Programı kapsamında desteklenen proje sayısının 14.905'e ulaştığını ve toplam hibe tutarının 21,3 milyar liraya çıktığını açıkladı. Ayrıca, 51 yeni projenin daha desteklendiği belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen 'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı' kapsamında desteklenen proje sayısının toplamda 14 bin 905'e, hibe tutarının ise 21,3 milyar liraya ulaştığını ve program başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürdürülebilir kırsal kalkınma için üreticileri destekleyerek, üretime güç kattıklarını belirterek, "IPARD-II Programı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 proje daha uygun olarak değerlendirilerek, 221 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı. IPARD II Programı kapsamında toplamda; desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar TL'ye ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yumaklı ayrıca, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), IPARD I ve II programları süresince girişimcilerin projelerini hayata geçirmesinde ve toplamda 25 bin 551 projenin/tesisin ülkeye kazandırılmasında yoğun çaba sarf ettiğini işaret ederek, kurum personelini kutladı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, projeler tamamlandığında, yaklaşık 415 milyon liralık yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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