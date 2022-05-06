iOS ve Android kullanıcıları karşı karşıya! Kim daha iyi araba kullanıyor?

Android ve iPhone kullanıcıları genellikle çeşitli açılardan karşılaştırılıyor. Sonucunda ise iOS kullanıcıları çoğu zaman daha pahalı olması ve gelişmiş özellikler göstermesi bakımından üstünlük elde ediyor. Buna rağmen Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarından daha iyi olduğu bazı konular da yer alıyor.

Bir sigorta platformu, iOSmu yoksa Android kullanıcılarının mı daha iyi sürücü olduğunu gösteren bir araştırma yaptı. Bu araştırma sonucunda ise Android kullanıcılarının daha dikkatli sürücüler olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!

Apple, Google ve Microsoft, şifre kavramını ortadan kaldırıyor!

Android kullanıcıları, çalışma boyunca daha dürüst oldu

Sigorta platformu olan Jerry bu araştırmada, toplam 13 milyon kilometreden fazla yol kat eden 20 bin sürücünün davranışlarını inceledi. Sonucunda ise Android kullanıcılarının genellikle hızlanma, dikkatin dağılması, viraj alma ve frenleme de dahil olmak üzere her kategoride iOSkullanıcılarından daha yüksek puan aldı.

Genel güvenli sürüş puanı ile ilgili Android kullanıcıları 75 puan alırken, iPhone kullanıcıları 69 puan aldı. Bu da Android kullanıcılarının daha dikkatli sürücüler olduğunu ortaya koydu. Ayrıca şirket, yaş, eğitim düzeyi ve medeni durum gibi güçlü belirleyicilere rağmen Android sahiplerinin hala iyi sürücüler olduğunu belirtti.

İstatistiklerden en dikkat çekeni ise dikkat dağıtma kategorisinde oldu. Bu kategori ise Android kullanıcılarının sürüş sırasında telefonlarını eline alma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra lise mezunu olmayan Android kullanıcıları, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi olan iOS kullanıcılarından daha iyi bir performans gösterdi.

Şirket, tüm çalışması boyunca Android kullanıcılarının daha dürüst, açık ve alçakgönüllü olmasının yanı sıra sosyal statü ve lüks yaşamla daha az ilgilendiğini de ekledi. Jerry, daha önceki çalışmalara da atıfta bulundu. 2016'da Android sahiplerinin daha yüksek düzeyde dürüstlük sergiledikleri ve iPhone sahipleri kadar 'kuralları çiğneme' ihtimalinin olmadığı keşfedildi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kim daha iyi araba kullanıyor? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel